Sonel Ordu Valisi’yken Korgan kaymakamı Akbulut’tu. Akbulut zayıf katılım var gerekçesiyle törene muhalefet milletvekillerini de çağırdı. Sonel, “Çağırma muhalifleri. Muhalifleri çağırma tantana çıkar” dedi. Akbulut, konuşmasında Atatürk’ün sözlerine atıf yapınca valiliğe şikayet telefonları yağdı.





Tören sırasında Akbulut “Son bir kez daha 10. Yıl Marşı’nı çalalım” deyince Sonel’den telefon geldi. Sonel, “Çaldırmayın. Yürüyüşü dağıtın” dedi. Törenin ardından Akbulut açığa alındı. Gerekçe olarak da Sonel’in “Kaymakam sarhoş geldi” iddiasını öne sürdü.

