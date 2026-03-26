Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın önceki günkü savunmasında İstanbul Valisi Davut Gül’le görüşmesine dair kullandığı ifadelere İstanbul Valiliği’nden yanıt verildi. Valiliğin resmi kanaldan yanıt vermek yerine davaya katılması gerektiği belirtildi, açıklamada kullanılan “Hayali senaryolar” ve “Sözde çevreci direniş” gibi ifadeler ise eleştiri konusu oldu.





'BİLMEDİĞİMİZ SEBEP'



Açıklama şöyle: “Bahse konu arsa, Bulgar Vakfı’na aittir. Taş Yapı ile Bulgar Vakfı arasında 2006 yılında kat karşılığı usulüyle inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Taş Yapı, arsaya 72 katlı bir inşaat için Şişli Belediyesi’nden gerekli izinleri almış ve belediye 2008 yılında avam projeyi onaylamıştır. Şişli Belediyesi, inşaat ruhsatını ‘bilmediğimiz bir sebepten dolayı’ 2015 yılına kadar onaylamamıştır.



Şirket, konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletmiş; Bakanlık 14.04.2015 tarihinde, 72 kat olan kat sayısını 38 kat şeklinde revize ederek onaylamıştır. İnşaat çalışmaları Şişli Belediyesi tarafından çeşitli gerekçelerle engellenmiştir. Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Valimiz Sayın Davut Gül arasında gerçekleşen görüşme de, Şişli Belediyesi tarafından engellenmeye çalışılması nedeniyle oluşan mağduriyetlerle ilgilidir.”





ŞAHAN NE DEDİ?



“Vali kaç kez çağırdı beni yanına. ‘Ne olacak Şişli’de her yerde gökdelen var, bir tane daha olsun’ dedi. ‘Sıkıntı çıkacak’ dedi. Yapmadık. Bugün ben müteahhitlerin istediğini yaptığım için değil, yapmadığım için tutukluyum."









