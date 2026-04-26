CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Gülistan soruşturmasıyla ilgili iddiaları sordu.

‘AİLESİYLE BEN DE GÖRÜŞTÜM’

Önergeyi 6 ay sonra 25 Temmuz’da cevaplayan Süleyman Soylu ise Tuncay Sonel’i şu ifadelerle akladı:

“Kayıp olayı ile ilgili ilk andan itibaren uzmanlardan oluşan bir ekip kurulmuştur. Soruşturma boyunca 219 kişi ile görüşülmüş, çalışmalar 261 gün sürmüştür. Gülistan Doku’nun ailesi ile ben de görüştüm. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca ise olayın adli soruşturmasını takip ediyor. Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır.”