Van Çatak ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan mahallenin yolunda bulunan köprünün zarar görmesinin ardından yetkililer güvenlik gerekçesiyle köprüyü ulaşıma kapattı. Bunun üzerine mahalle ile ilçe arasındaki ulaşım tamamen kesildi.

Mahalledeki öğrenciler okullarına gidemezken, köylüler acil hastalarını köprünün diğer tarafına kadar gelen ambulanslara sırtlarında taşıyor.

Çatak Belediye Eş Başkanları Gülten Baran ve Reşat Eraslan bölgede inceleme yaparak, yurttaşların yaşadığı sorunları yerinde gözlemledi.

KÖY HALKI MAHSUR KALDI

Mahalle sakini Mehmet Sait Ertem ise şunları söyledi:

"Zaten durumu görüyorsunuz, olduğu gibi tehlikelidir. Giriş çıkışlar yasaktır. Burada girişte askerler bekliyor. Kimseyi bırakmıyorlar. Gelip giden olmuyor. 40-50 hane vardır. 200-250 nüfuslü bir köy ve hepimiz mahsur durumdayız. Bir çare bulmaları gerek. Bir de bizim yukarı köy var. Yaylaya çıkıyoruz yazın. Bu yolumuz da kapanmıştır. Yolumuzu açmasını istiyoruz.

Zaten evde gıdası olan yemeğini yiyor. Diğerlerini Çatak ilçesine gidip getiriyoruz. Buradan indiriyoruz mecburen, buradan eve taşıyoruz. Bazen hastamız oluyor onları da atla, yayan veya sırtımıza alarak evimize ulaştırıyoruz. Öğrencilerimiz okuluna gitmiyorlar."