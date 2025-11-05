Varis, toplumumuzda yaygın görülen bir damar hastalığı. Ancak genellikle önemsenmiyor. Oysa uzmanlar varisin ilerleyen evrelerde ciddi komplikasyonlara neden olabileceğine dikkat çekiyor…

‘’Varis yalnızca estetik bir sorun değil; tedavi edilmesi gereken tıbbi bir hastalıktır’’ diyen Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, bu konuda önemli bilgiler paylaştı…

Prof. Dr. Selçuk Onur Göksel

VARİS NASIL OLUŞUR?

Varis, kalbe kanı geri döndüren toplardamarların (venlerin) genişleyip, kıvrımlı hale gelmesiyle ortaya çıkan bir damar hastalığıdır.

Genellikle bacaklarda görülse de vücudun farklı bölgelerinde oluşabilir.

Tıp dilinde “venöz yetmezlik” olarak da adlandırılan bu durum, toplardamar kapakçıklarının işlevini yitirmesi sonucunda kanın yerçekimi etkisi ile ayağa doğru göllenmesiyle meydana gelir. Zamanla damar duvarlarının elastikiyetini kaybetmesi, varis oluşumunu hızlandırır.

İŞTE SEBEPLERİ

- Varis oluşumunda birçok faktör etkili olup, ailesinde varis bulunan kişilerde bu rahatsızlığa yakalanma olasılığı daha yüksektir.

- İleri yaşlarda varis sıklığı artar.

- Sigara ve benzeri tütün ürünleri kullanımı da hastaların varisle ilgi şikayet ve belirtilerinin belirginleşmesine sebep olur.

- Doğum kontrol hapları ve hormon replasman tedavisi gibi kadınlık hormonu ilaçlarının kullanımı da riski artırabilir.

- Damarların kapakçıklarında veya duvarlarında kan pıhtısı veya yaralanma gibi nedenlerle oluşan hasar, kapakçıkların zayıflamasına ve bunun sonucunda varis oluşumuna yol açabilir.

- Uzun süre ayakta kalmak, hareketsiz yaşam tarzı, gebelikler, şişmanlık diğer nedenlerden en önemlileridir.

DAMAR SAĞLIĞI

Erken tedavinin avantajları

Varis tedavisinde ana amaç, hem semptomları azaltmak hem de kan dolaşımını iyileştirerek komplikasyon riskini en aza indirmektir.

Ayrıca iyi kozmetik sonuçlara ulaşmak için hastanın, varis hastalığının erken dönemlerinde tedavisine karar vermesi önemlidir.

Temelde uygun hastaya zamanında uygun tedaviyi seçmek ana fikri oluşturur. Böylece hastalarımızı çok mutlu eden, kalıcı sonuçlar mümkün olmaktadır.

Bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat!

- Variste en sık görülen belirtiler bacaklarda ağrı, yanma ve ağırlık hissi, şişlik ve özellikle gün içerisinde yorgunluk sayılabilir.

- Varis, görsel olarak bacak damarlarının mor veya mavi damarlar olarak belirginleşerek cildin incelmesine neden olur.

- Ödemli ciltte kaşıntıları ve bacaklarda daha sık geceleri olmak üzere krampları da azımsanmayacak miktarda hastamızda görebilmekteyiz.

- Zaman içerisinde özellikle ayak bilekleri seviyesinden yukarı doğru artan ciltte koyu renkli bir renk değişikliği ve ciltte incelme görülür.

Tedavi edilmezse ciltte yaralar (ülserler) gelişebilir, bu yaralar sıklıkla enfekte olarak akıntılara ve kötü kokulara yol açarlar.

Sakın hafife almayın

Varis yalnızca kozmetik bir rahatsızlık değildir; tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bunlardan en önemlileri de damar içerisinde pıhtı oluşması ve yaşamı tehdit eden bir komplikasyon olan akciğere pıhtı atmasıdır.

Bu nedenlerle varisin erken dönemde teşhisi

ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması büyük önem taşır.