İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Varlık Barışı” yasası için önemli bir iddiada bulundu ve endişesini dile getirerek “Bu düzenlemenin PKK’nın yurt dışındaki kaynaklarının Türkiye’ye sokulmasıyla bir ilgisi var mı?” diye sordu. Partisinin TBMM grubunda konuşan Dervişoğlu, şunları söyledi:

PKK MI YARARLANACAK?: “Şimdi sözde sermayeyi çekmek için yine varlık barışı getirdiler. Teröristlerle yürüttüğünüz pazarlık süreciyle bir kısım gedikli teröristin, Türkiye’ye dönmesi de pazarlığın bir unsuru olarak açıkça konuşuluyorken, bu düzenlemenin PKK’nın yurt dışındaki kaynaklarının Türkiye’ye sokulmasıyla bir ilgisi var mı? Bu soru cevapsızdır.

HUKUKİ KORUMA: Bu kaçıncı varlık barışı, beklenen sermaye de bir türlü gelmiyor. Bunu bekleyen kesimler sermaye sahipleri değil. Varlık Barışı, varlıkların hangi yollarla edinildiğini sorgulamaksızın kayıt altına alınması, buna bağlı olarak, bazı kesimlere fiilen hukuki koruma sağlanması sonucunu mu doğuracak?

TERÖR VE SİLAH: Terörün finansmanı, silah, uyuşturucu veya insan ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilmiş varlıkların, bu kapsamda meşrulaştırılmaması için ne önlem alınacak? Milletle barışamayanlar, milli varlıklarla barışamazlar, hep yabancının ne idüğü belirsiz varlığıyla barışıyorlar. İlgililer cevap versin.”

25 yılda, 6,5 milyon ev genci yaratıldı

Dervişoğlu’na göre çalışma çağındaki genç nüfus yıl sonu itibarıyla 24,1 milyon kişi olup bu nüfusun 6,5 milyonu ne eğitime devam ediyor ne de çalışıyor. Cumhuriyet dönemiyle bugünü karşılaştıran Dervişoğlu, “Nerede 10 yılda 15 milyon genç yaratan genç cumhuriyet, nerede 25 yılda, 6,5 milyon ev genci yaratan Cumhur koalisyonu?” dedi. İYİ Parti lideri 18-34 yaş arası gençlerin yurt dışına çıkmak için vize kuyruklarında beklediğini söyledi.