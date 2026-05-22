Varlık Barışı Kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. 326 sandalyeye sahip AKP-MHP ve Cumhur İttifakı’ndan varlık barışına 237 oy çıktı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yeni varlık barışı düzenlemesinin kara para riskini büyüterek Türkiye’yi yeniden gri listesine girme riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini ve faiz sarmalını tetikleyeceğini söyledi.

Akay, “Varlık barışının yerel yönetimler de dahil toplam faiz ve finansman yükü 7 trilyon 367 milyar lirayı buluyor. Bütçe zaten vergi, faiz ve borç yükü altında eziliyor. Türkiye yeniden öngörülemeyen bir faiz sarmalının içine girecek” diye konuştu.

‘TAMAMI ARAŞTIRILMALI’

Cumhuriyet tarihi boyunca 40’ı aşkın vergi affı getirildiğini belirten Cevdet Akay, varlık barışının Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Akay, “Ne kadar kaynak girişi oldu, bunun ne kadarı üretime, sanayiye, ihracata ve istihdama yöneldi? Ne kadarı bütçe açığının finansmanında veya faiz giderlerinde kullanıldı? Bunla- rın tamamı araştırılmalı” dedi.

“2006’da vergi cennetlerine yönelik yüzde 30 stopaj düzenlemesi yapıldı ancak aradan geçen yaklaşık 20 yılda vergi cenneti ülkeler listesi açıklanmadı” diyen Akay, şöyle konuştu: “Varlık barışıyla birlikte o ülkelerde tutulan kaynakların sisteme girişi mi sağlanacak? Yoksa Türkiye’den çıkarılan kayıt dışı sermaye yeniden ülkeye mi sokulacak? Bunların tamamı açıklığa kavuşmalı” ifadesini kullandı.

Kamu bütçesinin faiz yükü altında ezildiğini söyleyen CHP’li Akay varlık barışının getirdiği bilinmezliklerle borç yükünü katlanabileceğini belirtti.

Merkez’in borcu zaten kabarık

- CHP’li Cevdet Akay, yıl sonu itibarıyla kamu sektörünün toplam faiz yükü 4.9 trilyon liraya ulaşacağını söyleyerek şu değerlendirmede bulundu: “Merkez Bankası’nın yaklaşık 1.7 trilyon liralık faiz yükü var. Kur farkı giderleriyle birlikte yaklaşık 1 trilyon 786 milyar liralık ek maliyet oluşacak. Yerel yönetimler de dahil edildiğinde toplam faiz ve finansman yükü 7 trilyon 367 milyar lirayı buluyor. Türkiye yeniden öngörülemeyen bir faiz sarmalının içine girecek.”