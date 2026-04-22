İbrahim Tatlıses’in bugün yaptığı miras açıklamasının ardından ailesiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme gelirken, torunu Burak Baran Karakeçili'den gelen paylaşım herkesi şaşırttı.



İbrahim Tatlıses’in torunu olan Baran Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçının asistanı Tuğçe’yi hedef aldı. Karakeçili, paylaşımında Tatlıses’in yoğun bakım sürecine atıfta bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

''İBRAHİM TATLISES HASTANEDEYKEN EĞLENCEYE GİTTİ'' İDDİASI

Karakeçili açıklamasında, “İbrahim Tatlıses’in ‘Herkesten daha iyi bakıyor, benim canım’ dediği, evler ve arabalar hediye ettiği asistanı Tuğçe… Tatlıses yoğun bakımdayken ‘Hastanedeyim, yanındayım’ diye para alıp, tedavi altındaki adamı bırakıp eğlenceye gitmeyi çok iyi biliyor” ifadelerine yer verdi. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı. Olay, Tatlıses ailesiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ASİSTAN TUĞÇE'DEN YANIT

İbrahim Tatlıses’in torunu Baran’ın paylaştığı eğlence videosuyla ilgili asistan Tuğçe'den yanıt geldi. Tatlıses'in asistanı Tuğçe şu cümleleri belirtti:

''O video 2-3 ay öncesine ait. Ben 1 haftadır belimden dolayı iğnelerle ayaktayım. Dün de bir operasyon geçirdim. Bugün İbrahim Bey istediği için hastaneye geldim. 3 gün raporluyum. Şu anda da evimde dinleniyorum.''