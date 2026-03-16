Eski milletvekillerinin trafikte geçiş üstünlüğü ve radar cezası yememek için yaptıkları kulis faaliyetleri sonuç verdi. İçişleri Bakanlığı, eski milletvekillerinin kullandığı bir aracı sisteme dahil ederek ceza verilmemesine yönelik öneriyi kabul etti. Yaklaşık bin 100 ismin aracına radar ve kırmızı ışık nedeniyle ceza verilmeyecek.

ONAY VERMEDİ

İçişleri eski Bakanı Ali Yerlikaya

Eski Bakan Ali Yerlikaya’nın imzalamadığı bu öneriyi yeni Bakan Mustafa Çiftçi kabul etti. Mevcut milletvekillerine 2 araç için bu hak tanınıyor. Yeni trafik cezalarıyla birlikte kırmızı ışık ihlali dahi en az 5 bin liradan başlıyor ve katlanarak 80 bin liraya kadar çıkıyor.

80 BİNE ÇIKIYOR

Yine hız limitleri aşılınca 2 ila 30 bin lira arasında para cezası ödeniyor. Eski vekiller artık hız limitini geçse bile ceza yemeyecek. Trafikte geçiş üstünlüğü alarak hız cezası da ödemeyecek eski bir milletvekili, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

ONAY VERDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

‘BİZE VURMAK KOLAY’

“Basın, medyanın siyasileri eleştirmesi, vurması kolay. Madem böyle bir hak var, kullanmalıyız. Neden bazı bürokratlara aynı hak verildiğinde eleştiri konusu olmuyor da milletvekili veya siyasi bir isim olunca acımasızca eleştiriliyor. Karşı çıkılıyorsa ambulans, polis, itfaiye aracı, sağlık durumları dışında kimseye bu hak verilmesin!”