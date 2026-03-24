Mazot zammı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşın tepkisini çekti. Nakliyecilik yapan bir vatandaş müşteri ile anlaştıktan sonra mazota zam geldiğini, fark isteyince ise müşteriden alamadığını ve bu yüzden hep zarar ettiklerini ifade etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, işlerin düşük olduğunu, mazot zammıyla birlikte "perişan durumlara" düştüklerini kaydetti.

İş için anlaştıktan sonra mazota zam geldiğini gördüklerini, nakliye ücretinin biraz daha artmasını istediklerini anlatan yurttaş, şunları söyledi:

"Kötü bir şey de istemiyoruz, bu da bizim hakkımız. Biz de kazanmak istiyoruz. Kocaman TIR çalıştırıyoruz, bu kolay bir meslek değil. Sadece bizi görüp anlamalarını çok istiyoruz. 'Yok' diyorlar, 'İllaki düşer' diyorlar. Görüyorsunuz şu an kaç lira olduğunu mazotun. Tekrardan zam geliyor, bunun düşmesini biz de istiyoruz. Ama nakliyecilerin düşündüğü gibi düşünecek olursak bittik, perişan durumdayız vallahi."

"200 LİRANIN HESABINI YAPIYORUZ"

Bir başka yurttaş da, "Yarım depo mazotumuz var, üzerine yarım depo daha ekleyeceğiz, 200 lira fark edecek ama 200 liranın hesabını yapıyoruz. Mobilya işi yapıyorum, mazot zamlarını müşteriye yansıtamıyorum, malzemeye gelen zammı yansıtamıyoruz ki mazota gelen zamı yansıtalım. Şu an bu şekilde sıkıntı büyük. 3-4 tane eleman çalışıyor; maaşı, sigortası... Zaten iş yok piyasada, bir de yansıttığını düşün, elindeki işten de olursun."

Bir Kadirli sakini de, "Ne diyelim? Vatandaş perişan olacak. Durum vaziyet böyle. Mazot 100 lira da olur. Hiç iyi değil, vatandaş perişan olacak" dedi.

Bir yurttaş ise, "Çiftçiliği terk edeceğiz, başka yapacak bir şey var mı ? Mazot 100 lira olur. Tarlaları bu sene süremedik daha. Bırakacağım çiftçiliği" diye konuştu.