Belçika hükümeti, olası kriz durumlarına karşı toplumun daha dayanıklı hale gelmesi amacıyla yeni bir bilgilendirme ve farkındalık kampanyası başlattı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında vatandaşlardan, en az 72 saat boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel bir hazırlık yapmaları istendi.

'RİSKLER ORTADAN KALKMADI' UYARISI

Kampanyanın “Birlikte Hazırız” başlığıyla duyurulmasının ardından konuşan İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Avrupa’nın uzun süredir barış içinde yaşadığına dikkat çekti. Bu durumun gelecekte de kesin bir güvence olmadığını vurguladı. Quintin, olası krizlerin düşük ihtimalli olsa bile göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

72 SAATLİK HAZIRLIK ÖNERİSİ

Ulusal Kriz Merkezi tarafından hazırlanan rehberde, vatandaşların acil durumlarda en az 72 saat boyunca dış yardıma ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli malzemeleri bulundurmaları tavsiye edildi. Listede kimlik belgeleri, ilk yardım çantası, yeterli su ve gıda stoğu ile iletişim araçları gibi temel ihtiyaçlar yer aldı.

BİREYSEL SORUMLULUK VURGUSU

Yetkililer, devletin tüm kriz anlarında her bireyin ihtiyacını tek başına karşılamasının mümkün olmayabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle hazırlık sorumluluğunun büyük ölçüde vatandaşlara ait olduğu ifade edildi. Bakan Quintin ayrıca, günlük yaşamda kullanılan temel gıda ve hijyen ürünlerinin de evlerde belirli bir düzeyde bulundurulmasının önemine değindi.

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL TARTIŞMA

Belçika’nın kriz hazırlığı konusunda bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldığı yönünde değerlendirmeler yapılırken, siber saldırılar ve iklim kaynaklı afetlerin giderek artan risk oluşturduğu belirtildi.

Öte yandan kampanya sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle bu tür hazırlıkların herkes için uygulanabilir olmadığını dile getirdi.