Berat Karaaslan / SÖZCÜ Özel

İstanbul Vezneciler Gazi Kız Yurdu yönetimi 14 Nisan 2025 günü açıkladıkları ani kararla 4 gün içerisinde yurdun boşaltılacağını bildirdi. Yurtta yaşayan öğrenciler aniden gelen karar karşısında mağdur duruma düştüler. Yurdun boşaltılacağı kararı WhatsApp grubuna yazılan metinle duyuruldu. Yönetim ayrıca öğrencilerin mağdur edilmemesi için çeşitli yurtlara geçiş yapılacağını söylese de henüz bu konuda bir netlik olmadığı da öğrenildi.

"KAYIT YAPTIRIRKEN DEPREME DAYANIKLI DEMİŞLERDİ"

Yurtta kalan öğrenciler yurda kayıt olurken yönetimin kendilerine binanın dayanıklılığına dair tadilatlar yapıldığını söyledi.

"Yurda kayıt esnasında ben de dahil pek çok arkadaşım ve aileleri deprem için dayanıklı olup olmadığını sorduğunda yaz tatilinde büyük bir tadilat olduğunu ve deprem için dayanıklı hale geldiğini belirtmişlerdi"

"SÜREKLİ SORUN YAŞIYORDUK"

Mağdur öğrenciler son zamanlarda yurdun eksiklerinin hayli arttığını ve bina duvarlarında çatlaklar olduğunu ifade etti:

"Yemekhanede kahvaltı için gerekli malzemeler eksikti, çalışanlar pek görünmüyor ve oda temizliği yapılmıyordu. Zaten yurtta sürekli tesisat anlamında olsun, dış cephenin durumu olsun sürekli sorunlar yaşıyorduk. Odalarda boruların patlayıp yağmur yağdığı zamanlar sıkıntı çeken çok arkadaşımız oldu. Bazı odalarda rutubet var.. bazı odalarda camlardan su akıyor."

Yurt oda duvarlarında çatlaklar ve rutubet izleri görülüyor

YURT YÖNETİMİ DETAYLI BİLGİ VERMİYOR

Yurt yönetiminin sessizliğini koruduğunu ve tahliye kararının dayanağı olan belgeleri paylaşmadığını aktaran öğrenciler, “’Bakanlıktan geldi’ denilen yazıyı görmemize dahi izin verilmiyor. Yurt sahibine ulaşmamız da engelleniyor.

Depreme dayanıksız olduğu ileri sürülen yurtta aylarca barındırıldıklarını vurgulayan öğrenciler, şimdi ise herhangi bir çözüm sunulmadan birkaç gün içinde eşyalarıyla birlikte ortada bırakıldıklarını ifade etti.

Yurt ödemelerine ilişkin yönetimle öğrencilerin yaptığı görüşmede bu ayki ödemelerin yarısının geri iade edileceği, sözleşme başında topyekun ödeme yapanlara para iadesi yapılacağı öğrenildi. Mağdur öğrenciler yurda karşı dava açacaklarını söyledi.