AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın oğlunun okuduğu özel okula silahla gittiği iddiasını köşesine taşıyan gazeteci Yelis Ayaz, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti, CİMER başvurularına konu fotoğrafın 2024’te bir özel okulda yaşanan boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayına ait olduğunu ve herhangi bir kamu görevlisi ya da milletvekilinin çocuğu olmadığını açıkladı. Başsavcılık, disiplin soruşturmasının ardından okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi.

İddialara ilişkin haberi yapan gazeteciler Yelis Ayaz ve Emin A., dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan gazetecilerden Yelis Ayaz tutuklandı, Emin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİMER’E ŞİKAYET

Sarıbaş’ın oğlunun okula silahla gittiği ve aynı okulda okuyan bazı öğrencilerin de konuya ilişkin CİMER’e başvuruda bulunduğu öne sürülmüş, olayın okul müdürlüğüne bildirilmesine rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmadığı belirtilmişti. Aydınpost’ta yer alan habere göre gazeteci Yelis Ayaz, iddiaları köşesine taşıdıktan sonra AKP’li Seda Sarıbaş konuyu yargıya taşımıştı.

‘Bu, halkı yanıltmak değil’

Gazetecinin tutuklanmasına tepki gösteren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Yelis Ayaz’ın, okul şiddeti vakalarını haberleştirdiği için tutuklanması kabul edilebilir değildir. Tutuklamanın bir sindirme yahut gözdağı verme amacıyla kullanılması açıkça hukuka aykırıdır. Gerçeklerin üzerindeki perdeyi aralamak halkı yanıltmak değil, aydınlatmaktır” dedi.