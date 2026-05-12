Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026 yılının ilk çeyreğinde 2,8 milyar TL net dönem zararı açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterirken net zarar miktarının bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla gerilediği görüldü.

SATIŞ GELİRLERİNDE KESKİN DÜŞÜŞ

Vestel'in 2026 yılı ilk çeyrek hasılatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yarı yarıya azaldı. 2025 yılının ilk üç ayında 41,1 milyar TL seviyesinde olan hasılat, 2026'nın aynı döneminde 21 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışların maliyeti ise 33,2 milyar TL'den 18,2 milyar TL seviyesine geriledi.

NET ZARAR 3,8 MİLYAR LİRA OLDU

Şirket, 01.01.2026 - 31.03.2026 dönemini kapsayan finansal raporunda 2.833.582.000 TL ana ortaklık payları net dönem zararı kaydetti. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu rakam 6.644.012.000 TL zarar olarak kayıtlara geçmişti. Bu sonuçlarla birlikte Vestel'in net zararı, bir önceki yılın aynı dönemine göre azalmış oldu.

FİNANSMAN GİDERLERİ VE FAALİYET KARI

Şirketin esas faaliyet zararı bu dönemde 5,2 milyar TL olurken, finansman giderleri öncesi faaliyet zararı 4,9 milyar TL olarak hesaplandı. Dönem içerisindeki finansman giderleri 8,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, 6,8 milyar TL tutarındaki net parasal pozisyon kazançları net zararın dengelenmesinde rol oynadı.

ÖZKAYNAKLAR VE BOÇLULUK DURUMU

Mart sonu itibarıyla Vestel'in toplam varlıkları 199,4 milyar TL olarak açıklandı. Şirketin toplam özkaynakları 35,2 milyar TL seviyesinde bulunurken, kısa vadeli yükümlülükler 107,3 milyar TL, uzun vadeli yükümlülükler ise 56,8 milyar TL olarak finansal tablolara yansıdı.