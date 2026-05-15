Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen kızı Deniz Esin Bozoklar’ı, 26 Mayıs 2021’de yenidoğan ünitesinde darp ederek bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Hazel Dırık Bağrıyanık, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Hakim, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) beklenen raporun halen gelmediğini belirterek, Bağrıyanık'a önceki savunmalarına ekleyeceğinin olup olmadığını sordu.

'4,5 AYDIR EVLADIMDAN AYRIYIM'

Hazel Dırık Bağrıyanık’ın hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Hastaya bile isteye herhangi bir zarar verme amacım olmadı, amacım tedavi yapmaktı. Bir anda gelişen durum için çok pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Çok özür dilerim ama hastalığıyla ilgili benim herhangi bir ilgim ve bağım yoktur. Yaklaşık 4,5 aydır ben de evladımdan ayrıyım. Sizden rica ediyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum. Birden fazla adli kontrol, ev hapsi uygulayın. Tahliyemi talep ediyorum. Lütfen sayın hakimim sizden, mahkemenizden rica ediyorum, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

'İNFAZIN TAMAMLANDI'

Hazel Dırık Bağrıyanık'ın avukatı Mustafa Çaprak ise müvekkilinin tahliyesini talep ederek, "Dosyanın geldiği aşama itibarıyla tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz. Dosya kapsamındaki deliller ile iddia olunan suç arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı ATK raporuyla ortaya çıkmıştır. Ceza verilse dahi muhtemel cezası kapalıda geçirdiği süre dikkate alınarak infazın tamamlandığı düşüncesindeyiz. Bu nedenle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ailenin avukatı Sait Bolat da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Duruşma sonunda hakim, Adli Tıp Kurumu’dan raporun beklenmesine ve Hazel Dırık Bağrıyanık’ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşma 3 Temmuz’a erteledi.