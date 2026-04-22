ABD Türkiye Büyükelçiliği, ABD’de eğitim hayali kuran öğrencileri yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Büyükelçilik, vize başvuru sürecinde yapılan en küçük yanıltıcı bilgi girişlerinin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak “vize sahteciliğine” karşı sıfır tolerans politikası izlediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, özellikle yoğunluk nedeniyle randevu tarihini öne çekmek ya da süreci hızlandırmak amacıyla verilen yanlış bilgilerin hem vize reddine hem de daha ağır yaptırımlara yol açabileceği ifade edildi.

ABD, Türkiye Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

Vize sahteciliğine karışmayın!

Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz. Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi yada ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.

ABD hükümeti, vize sahteciliği yapanlar hakkında cezai takibat başlatacaktır.'