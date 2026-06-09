ABD’de bir federal yargıç, Trump yönetiminin yüksek nitelikli yabancı çalışan istihdam etmek isteyen şirketlerden 100 bin dolar ücret almayı öngören planını durdurdu. ABD Bölge Yargıcı Leo Sorokin, Eylül 2025'te başkanlık kararnamesiyle duyurulan ve büyük tepki çeken bu uygulamanın "yetkisiz bir vergi" niteliği taşıdığına ve yönetimin Kongre'yi devre dışı bırakarak yetkisini aştığına hükmetti.

Kararda, bu tür mali yükümlülüklerin ancak Kongre onayıyla getirilebileceği vurgulanırken, Yüksek Mahkeme’nin yürütmenin vergilendirme yetkilerini sınırlandıran güncel emsal kararlarına atıfta bulunuldu.

TRUMP YÖNETİMİ İÇİN AĞIR YENİLGİ

Uluslararası uzmanlara ihtiyaç duyan devlet üniversiteleri ve kamu sağlığı kuruluşları gibi yapıların personel alımını sekteye uğratacağı gerekçesiyle eyaletlerin açtığı davada gelen bu karar, yönetim için önemli bir hukuki yenilgi olarak değerlendirildi.

Yıllık 85 bin kontenjanı olan H-1B programının Amerikalı çalışanların haklarını korumak için düzeltilmesi gerektiğini savunan Beyaz Saray ise karara itiraz edeceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, programın onlarca yıldır kötüye kullanıldığını belirterek, kararın temyizde bozulacağından emin olduklarını ifade etti. Bu süreçte uzmanlar, vize sahiplerine durum netleşene kadar yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor.