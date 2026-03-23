Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesine giriş çıkışlarda güvenliği artırmak ve kaçak yerleşimin önüne geçmek amacıyla tarihi bir değişikliğe gidiyor. Uzun süredir gündemde olan ve kademeli olarak test edilen Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026 itibarıyla tüm Schengen ülkelerinde zorunlu hale geliyor.

PARMAK İZİ VE BİYOMETRİK FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU

Gazete Oksijen'den Metin Kaan Kurtuluş'un haberine göre, yeni sistemle birlikte, AB vatandaşı olmayan tüm yolcuların (Türkiye dahil vize muafiyeti olmayan ülke vatandaşları) sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi gerekecek. Bu veriler dijital bir veri tabanında saklanacak ve kişinin bölgede yasal olarak kalabileceği 90 günlük süreyi aşıp aşmadığı saniyeler içinde tespit edilecek.

Ancak sistemin getirdiği en büyük sorun teknolojik değil, operasyonel. Mevcut test süreçlerinde İsviçre ve Portekiz gibi ülkelerde bekleme sürelerinin 3 ila 5 saati bulması, havacılık sektöründe alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

YOLCULARI BEKLEYEN TEHLİKE

Sektör paydaşları ACI, IATA ve A4E tarafından Avrupa Komisyonu’na gönderilen uyarı mektubunda, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yaz aylarında pasaport kontrolü bekleme sürelerinin 4 saati aşabileceği belirtilirken; Türk vatandaşlarının vize başvurusunda verdikleri parmak izlerine rağmen havalimanlarında bu işlemi tekrarlamak zorunda kalacakları, artan kuyruklar sebebiyle bağlantılı uçuşların kaçırılma riskine karşı uzmanların en az 4 saatlik tampon süre önerdiği ve kademeli geçiş sürecindeki bazı havalimanlarında yolcuların önce biyometrik veri merkezlerine yönlendirilip ardından tekrar pasaport sırasına girmesiyle sistem karmaşası yaşandığı ifade edildi.