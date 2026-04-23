Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak kupaya havlu attı. Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonu açıklamaları ile sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Volkan Demirel, 2-1 kaybettikleri lig maçını işaret ederek "Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar." dedi.

Sarı-kırmızılı takımla 4 gün önce Süper Lig'de de karşılaştıklarını hatırlatan Demirel, "Çok mutluyuz. Bulunduğumuz ortamda böyle bir galibiyet gelmesi iyi oldu. Süper Lig'de 7 maçtır kazanamıyorduk. Hafta sonundaki Galatasaray maçında ilk golümüzü atmıştık. Bu bile bizim için bir moral olmuştu. Ligdeki Galatasaray müsabakasında erken yediğimiz gol bütün planlarımızı bozmuştu. Aslında bugün benzer bir plan yapmıştık. Galatasaray'ın maçın 60. dakikasından sonra düşüş yaşayacağını biliyorduk. Geçişlerden pozisyon bulmayı planladık. Bütün hafta ligdeki Galatasaray maçının analizini gösterdim. Bugün hafta sonundaki lig maçını düşünerek rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Galatasaray iyi bir kadroyla sahadaydı. Oynayan bütün oyuncularım performans anlamında karşılığını verdi. İçeride hepsini tebrik ettim. Burada galip gelmek önemliydi. Uzun süredir burada bu skoru yakalayan bir takım yoktur." diye konuştu.

'EKSTRA ÜZGÜN OLABİLİRLER'

Galatasaray taraftarına tatlı sert göndermede bulunan Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarı bize kaybetmiş olduğu için üzgün olabilir. Bir de ben olduğum için ekstra üzgün olmuş olabilirler." ifadelerini kullandı. Demirel'in bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.