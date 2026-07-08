Sulusaray ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Dursun Almamış’ı yaklaşık 4 gün önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Almamış, dün rahatsızlanınca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Dursun Almamış, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Almamış’ın cenazesinin yarın Sulusaray ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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