Yoğun çekim temposuyla gündemde olan Farah Zeynep Abdullah, yeni filmi “Soy” için set çalışmalarına devam ederken yaptığı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı karelerde vücudunda oluşan morluklar ve kızarıklıklar kısa sürede gündem oldu. Görüntüler hayranları arasında endişe yarattı.
Barış Arduç ile birlikte başrolünü üstlendiği Soy filmi için yoğun bir tempoda çalışan Farah Zeynep Abdullah, set sürecinde yaşadığı fiziksel etkileri takipçileriyle paylaştı.
Paylaşılan fotoğraflarda özellikle oyuncunun kol ve bacak bölgelerinde belirgin morluklar ve kızarıklıklar olduğu görüldü. Bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Hayranlar, ünlü oyuncunun paylaşımına “Kendine dikkat et”, “Geçmiş olsun” ve “Çok yorulmuşsun” gibi yorumlar yaparak destek mesajları gönderdi.
Film çekimlerinde aksiyon ve yoğun fiziksel efor gerektiren sahnelerde yer aldığı değerlendirilen Farah Zeynep Abdullah’ın, bu nedenle zorlayıcı bir süreçten geçtiği ifade ediliyor. Paylaşım, hem sinema dünyasında hem de sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
