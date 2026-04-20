20 Nisan’da sabah saatlerinde başlayan aksaklıkların, akşam saatlerinde daha geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediği görüldü. Dünya genelinde hissedilen sorun nedeniyle birçok kullanıcı, X'te ana sayfanın yenilenmediğini, içeriklerin yüklenmediğini ve zaman zaman hata uyarılarıyla karşılaştığını ifade etti. Hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümde benzer problemlerin yaşandığı aktarıldı.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerde özellikle akışın donması, gönderilerin geç yüklenmesi ve profil sayfalarına erişimde yaşanan gecikmeler öne çıkıyor. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda da çok sayıda kişi aynı sorunları yaşadığını dile getiriyor.

Sorunun kaynağı ve platformun ne zaman tamamen normale döneceği merak konusu olurken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

Öte yandan henüz yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İlk değerlendirmelere göre, teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü tahmin ediliyor. Uzmanlar ise bu tür erişim problemlerinin genellikle kısa süreli olduğunu ve sistemlerin kademeli olarak normale döndüğünü belirtiyor.