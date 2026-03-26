Sosyal medya devi X, 26 Mart Perşembe sabahı itibarıyla dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkileyen geniş çaplı bir erişim kriziyle karşı karşıya. Platformun yapay zeka entegrasyonu Grok'ta başlayan sorunlar, kısa süre içinde hem web hem de mobil uygulamalarda ana sayfanın tamamen çökmesine dönüştü.

ÖNCE GROK, SONRA ANA AKIŞ

Teknik aksaklıklar ilk olarak sabahın erken saatlerinde X'in premium kullanıcılara sunduğu yapay zeka sohbet robotu Grok üzerinde rapor edilmeye başlandı.

Grok'un komutlara yanıt vermemesiyle başlayan dalgalanma, ilerleyen saatlerde sorunun platformun geneline yayılmasına ve tüm kullanıcı tabanını etkileyecek bir boyuta ulaşmasına neden oldu.

'X'E HOŞ GELDİN' HATASI

Şu an itibarıyla X'e web tarayıcıları veya mobil uygulama (app) üzerinden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, takip ettikleri hesapların gönderilerini (timeline) göremiyor. Sistem, mevcut kullanıcıları sanki platforma ilk kez kayıt olmuşlar gibi algılayarak ana ekranda sadece "X'e hoş geldin" yazısı ve boş bir sayfa gösteriyor.

Gönderi paylaşma, arama yapma ve trend listesini görüntüleme gibi temel fonksiyonlar da durmuş durumda.

Dünya çapındaki arıza raporlama platformlarına kısa sürede binlerce şikayet düşmesine rağmen, X yönetiminden veya platformun sahibi Elon Musk'tan kesintinin asıl kaynağına (sunucu çökmesi, yazılım güncellemesi hatası veya siber saldırı) dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.