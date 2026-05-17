Teknoloji devi Microsoft’un oyun markası Xbox, radikal bir görsel ve kurumsal kimlik değişimine imza attı. Markanın geleceğine bizzat oyunseverlerin yön verdiği süreçte, isim yazımında köklü bir değişikliğe gidilerek orijinal formata geri dönüldü.

Geçtiğimiz günlerde kurumsal logonun güncellenmesinin ardından, Xbox CEO'su Asha Sharma sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir anket düzenledi. Takipçilere markanın "Xbox" olarak mı yoksa tamamen büyük harflerle "XBOX" şeklinde mi yazılması gerektiği soruldu.

OYLAMADA KAZANDI

Ankete katılan binlerce kullanıcının büyük çoğunluğu, tercihlerini tamamen büyük harflerden oluşan "XBOX" seçeneğinden yana kullandı. Topluluğun sesine vakit kaybetmeden kulak veren Microsoft yönetimi, markanın resmî X (Twitter) hesabının adını ve kurumsal kimlikteki yazım dilini büyük harflerle "XBOX" olarak güncelledi.

KÖKLERİNE DÖNDÜ

Dışarıdan bakıldığında modern ve yeni bir dönemin habercisi gibi görünen bu radikal adım, aslında markanın kendi geçmişine ve köklerine yaptığı nostaljik bir yolculuğu simgeliyor.

Microsoft’un oyun pazarına ilk adımını attığı ve oyun dünyasında devrim yarattığı orijinal Xbox konsolunun logosu da tamamen büyük harflerden (XBOX) oluşuyordu. Şirket, sonraki dönemlerde piyasaya sürdüğü Xbox 360, Xbox One ve güncel nesil konsolları Xbox Series X/S modellerinde bu yazı karakteri tercihinden vazgeçmişti.