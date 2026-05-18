İngiltere’de yaşayan 18 yaşındaki çocuk bakıcısı Mollie Lock, basit bir öksürük ve boğaz ağrısıyla başlayan sürecin, hayatını kabusa çevireceğini tahmin bile edemezdi. Genç kızın "balon balığı" gibi şişen yüzü ve vücudunu saran döküntüler, ailesini bile dehşete düşürdü.

SIRADAN BİR SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ BAŞLADI

Her şey Mart ayında başladı. Mollie; halsizlik, boğaz ağrısı ve kusma şikayetleriyle doktora gittiğinde kendisine grip veya bademcik iltihabı teşhisi konuldu. Ancak verilen antibiyotikler işe yaramadığı gibi, durum daha da korkutucu bir hal aldı.

Kısa süre içinde Mollie’nin yüzü tanınmayacak derecede şişti ve tüm vücudu şiddetli kaşıntılı döküntülerle kaplandı. Hastaneye kaldırılan genç kıza yapılan testler acı gerçeği ortaya çıkardı: Glandüler Ateş (Öpücük Hastalığı).

Yaşadığı travmayı anlatan Mollie, o günleri şu sözlerle özetliyor: "Aynaya bakamıyordum, berbat görünüyordum. Kendi ailem ve arkadaşlarım bile beni gördüklerinde şok oldular; artık kendime benzemediğimi söylediler."

ÖPÜCÜK HASTALIĞINA DİKKAT

Halk arasında "öpüşme hastalığı" olarak bilinen bu durum, genellikle Ebstein-Barr virüsü (EBV) nedeniyle oluşur. Sadece öpüşme ile değil; ortak bardak, çatal kullanımı veya tükürük temasıyla da bulaşabilir. Mollie'nin bu hastalık sürecinde yaşadığı belirtiler şunlardı:

Aşırı yorgunluk ve halsizlik

Yüzde ve gözlerde aşırı şişme (ödem)

Vücutta yayılan, kaşıntılı döküntüler

Şiddetli boğaz ağrısı ve kusma

BEKLENENDEN DAHA ZORLU GEÇMİŞ

Beş gün hastanede yatan ve ardından üç hafta boyunca yataktan kalkamayan Mollie, aradan aylar geçmesine rağmen hâlâ eski enerjisine kavuşamadı. Karaciğer ve dalak hassasiyeti nedeniyle alkolden ve temas sporlarından uzak durması gereken genç kız, şimdi işine ancak kademeli olarak dönebiliyor.

Mollie Lock, hikayesini paylaşarak diğer gençleri uyarıyor: "Eğer kendinizi normal hissetmiyorsanız ve belirtileriniz kötüleşiyorsa, mutlaka uzman bir doktora görünün. Ben basit bir grip sandım ama hayatım bir anda durma noktasına geldi."