Akaryakıt fiyatları arttıkça hırsızlar eski yöntemleri terk edip daha radikal yollara başvurmaya başladı. Geçmişin "hortumla çekme" (sifonlama) yöntemi, yerini el matkaplarıyla delinen benzin depolarına bıraktı. Sadece birkaç dolarlık yakıt için araç sahiplerine binlerce dolarlık tamir faturası çıkaran bu yeni yöntem, polis ve sigorta şirketlerini alarm durumuna geçirdi.

31 yaşındaki Tasi Malala, Scottsdale'de Toyota marka kamyonetiyle seyir halindeyken yakıtının hızla azaldığını fark etti. İstasyona girdiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.

Aracının altına baktığında benzinin "oluk oluk" aktığını gören Malala, hırsızların deposuna mükemmel yuvarlak bir delik açtığını fark etti. Çalınan birkaç galon benzinin ötesinde, Malala 3.000 dolarlık bir tamir faturası ve bir hafta boyunca araçsız kalmanın zorluğuyla yüzleşti.

1970'lerdeki petrol krizinde popüler olan "hortumla benzin çekme" yöntemi, modern otomobil teknolojisi karşısında etkisiz kaldı. Yeni model araçlardaki dar ve kavisli depo boyunları, dahili kapaklar ve sızdırmazlık sistemleri, hortum sokulmasını imkansız hale getirince hırsızlar, el tipi matkaplarla doğrudan deponun altına saldırmaya başladı.

SUÇ YAYILIYOR

Normal benzinin galonunun 6 doları bulduğu Los Angeles'ta, tamirhaneler artık her hafta delinmiş bir depo vakasıyla karşılaşıyor. Eskiden yılda bir kez görülen bu durum, artık rutin bir işlem haline gelmiş durumda.

St. Louis'te mobil gıda bankası olarak kullanılan bir panelvanın deposu delindi. Kuruluşun direktörü Michael Meehan, yaşananları "Zor zamanların acı bir göstergesi" olarak nitelendirirken, hırsızların keşke "eski usul sifonlama" yapmasını dilediklerini, hasarın çalınan yakıttan çok daha pahalıya mal olduğunu belirtti.

Uzmanlar, bu durumu bir dönem salgın gibi yayılan katalitik konvertör hırsızlığına benzetiyor. Amerikan Mülk ve Kaza Sigorta Birliği, bu tür hasarların kapsamlı oto sigorta poliçeleri dahilinde olduğunu doğrulasa da, artan talep sayısının poliçe fiyatlarını etkilemesinden endişe ediliyor.

Savaşın ve fiyat artışının üzerinden henüz haftalar geçmesine rağmen, hasar taleplerindeki artış şimdilik bölgesel kalsa da uzmanlar bunun uzun süreli bir trende dönüşeceğini düşünüyor.