Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bir süredir iç ve batı kesimlerde yüzünü gösteren sıcak havalar sona eriyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca kış şartlarının yeniden etkili olması beklenirken, batı bölgelerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece arasında azalacak. İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında altı gün boyunca yağışlı hava hakim olacak.
Sağanak yağışların Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli; Aydın, Denizli ve Muğla dolaylarında ise yer yer çok şiddetli olması öngörülüyor. Beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Yağışların yanı sıra rüzgarın da etkisini ciddi şekilde artıracağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde saatte 70 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.