İlk sezon gösterdiği başarıyı bir daha yakalayamayan 'Yalı Çapkını' dizisi için final kararı alındı.

'Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda da fazla reyting almasıyla başa çıkamayan dizi hikayesini 101. bölümde sonlandıracak.

Dizide, izleyicinin 3 sezondur beklediği olay gerçekleşecek ve sonunda 'Seyran' ve 'Ferit'in bir kızları olacak. Ve zaman atlaması ile de 'Duru'nun 5 yaşındaki hali ekrana gelecek. Bu arada 'Duru'ya minik oyuncu Sara Yılmaz hayat veriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final çekimlerinin arefe günü bitmesi bekleniyor. Ancak Mert Ramazan Demir askere gideceği için onun sahneleri daha önce tamamlandı.

Finalde 'Ferit Korhan'ın sonunu getirmek için 'Tarık' karakteri (Baran Bölükbaşı) son 2 bölümde olacak.