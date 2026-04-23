Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 4’üncü Sanayi Sitesi, alışılagelmişin dışında bir yangın müdahalesine sahne oldu. Talaytepe Mahallesi’ndeki sanayi sitesine arızası nedeniyle tamire getirilen bir otomobil, ustaların müdahale ettiği sırada motor kısmından aniden alev aldı. Bir anda yükselen alevleri gören çevre esnafı ve vatandaşlar, durumu kontrol altına almak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Alevlerin yükselmesiyle paniğe kapılan bir vatandaşın, yangını üfleyerek söndürmeye çalışması ise görenleri gülümsetti.

TAZYİKLİ SUYLA ALEVLERE MÜDAHALE

O sırada yakında bulunan oto yıkama makinesine yönelen vatandaşlar, tazyikli su tabancasını kullanarak alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangını söndürmeyi başaran çevredeki esnaf, aracın tamamen küle dönmesini ve yangının diğer dükkanlara sıçramasını engelledi. Yaşanan bu sıra dışı kurtarma operasyonu sanayi sitesindeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay sonrası büyük çapta hasar almaktan kurtulan araçta inceleme yapan yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.