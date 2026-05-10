Dün akşam Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 26. kez Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.



Sarı-kırmızılı takımın RAMS Park'ta oynanan karşılaşmasında tribünlerin tamamı dolarken, çok sayıda taraftar maç öncesi ve sonrası kutlama paylaşımlarında bulundu.



YANDAŞ AVUKAT PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ



AKP'ye yakınlığı ile bilinen yandaş yazar Emin Pazarcı'nın AKP'li avukat kızı Begüm Ece Pazarcı, sosyal medya hesabından yaptığı maç paylaşımında RAMS Park'a giderken araba içerisinde çektiği görüntülere yer verdi.

Pazarcı'nın lüks aracında, trafikte geçiş üstünlüğü sağlanan ve yalnızca mevzuat tarafından belirlenen ayrıcalıklı kişilere tahsis edilen 'çakar' bulunması kullanıcıların tepkisini topladı.

Pazarcı, çakarlı araca yönelik tepkilerin ardından apar topar paylaşımını sildi.

