Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik dün sabah geniş kapsamlı bir operasyon düzenlenmiş ve 128 isim gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınanlar arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis memuru ve 4 avukatın da bulunduğu belirtilirken, gözaltı listesinde gazeteci ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı.



YANDAŞ ROK'A İLK TEKME YANDAŞ YAZARDAN



Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesinde yayınladığı bugünkü yazısında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ilişkin eleştirel ifadeler kullandı.



Hakan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda birçok operasyon haberini 'önceden' açıklaması ile tepki toplayan Kütahyalı için şu ifadeleri kullandı:



"Ben Akın Gürlek’e yakınım” palavrası atarak... “Ben devlete yakınım” edası takınarak... “Ben hükümetin derinlikleriyle içli dışlıyım” havası basarak... Yüce Türk adaletinin elinden kaçmak asla mümkün olmaz, olamaz.