Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, savcılığın yürüttüğü finansal incelemelerin detaylarını paylaşarak Kütahyalı’nın bir finansal suç örgütü adına hareket ettiğini ileri sürdü.

Hakan'ın yazısı şöyle:

"Savcılar, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabındaki para hareketlerini incelediklerinde şunları fark etmişler:

- Hesaba farklı ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı girişler.

- Korumalı hesaplarla bağlantılı para akışları.

- Katmanlama hesaplarına yüksek miktarda para gönderilmesi.

- Aynı hesaplardan tekrar para girişi.

Peki bunlar ne anlama geliyor?

Savcılıların bu konudaki yorumu şu:

“Suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma eylemleri.”

Hadi ben daha açık yazayım:

Finansal suç örgütünün adamıymış Rasim Ozan Kütahyalı. Örgüt adına para aklıyormuş.

Finansal suç örgütü, Rasim denilen bu şahsı...

Suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma süreçlerinde hep tepe tepe kullanmış.

Rasim Ozan Kütahyalı da gayet mutlu mesut bir şekilde kendisini tepe tepe kullandırmış.

Nostradamus değilim ama bir kehanette bulunmaktan kendimi alamıyorum:

Bu adam bu zamana kadar bir patladı, iki patladı, üç patladı, dört patladı ama hep bir biçimde yırttı.

Ama bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak."