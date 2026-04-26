Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Fatih Altaylı’nın programına konuk olarak eşi Beren Saat ile birlikte Los Angeles’ta bulunan ev yangınına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki evlerinin tamamen yandığını söyleyen Doğulu, yaşanan kaybın hem maddi hem de manevi etkilerini ilk kez bu kadar açık anlattı.

'' EVİM DÜMDÜZ OLDU''

Ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki evlerinin tamamen yandığını belirterek, “Los Angeles’taki evim kül oldu. Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerde yeniden almak istiyorum. Dümdüz oldu” ifadelerini kullandı.

ANILARIMI KAYBETTİM

Yangının ardından mülkiyet algısında değişim yaşadığını söyleyen Doğulu, “Milyonlarca eşya eksilmiş oldu kendime ait. Anılar vardı, imzalı gitarlar, albümler, özel stüdyo ekipmanlarım vardı” dedi.

''CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN''

Yaşanan kaybın kendisini duygusal olarak etkilediğini dile getiren Doğulu, “Mala gelsin. Çok üzüldüm ama orada olmadığımız için

mutluyum. Büyük bir travma ama çözülemeyecek bir şey değil” şeklinde konuştu.

LOS ANGELES'TA MÜZİK ŞİRKETİ KURDU

Öte yandan Los Angeles’ta yeni bir şirket kurduğunu da belirten Doğulu, ilk projelerinin Beren Saat ve Ceren Ali ile gerçekleştirilecek çellist konser müzisyenleri çalışması olduğunu ifade etti.