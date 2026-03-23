Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan yangın, büyük zarara yol açtı. Saat 04.30 sıralarında İsmet Orhan’a ait ahırdan yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli İtfaiyesi ekipleri, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede, ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanın yanı sıra 180 hindi ve 200 tavuğun telef olduğu belirlendi. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

