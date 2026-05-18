ABD merkezli yapay zeka devi OpenAI, Malta hükümetiyle küresel çapta ses getiren bir iş birliğine imza atarak ülkede ulusal düzeyde büyük bir yapay zeka hamlesi başlattı.

Yapılan anlaşma kapsamında, yapay zeka kullanımıyla ilgili belirlenen eğitimi başarıyla tamamlayan tüm Malta sakinlerine, normalde ücretli olan ChatGPT Plus hizmeti bir yıl boyunca tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Malta bu adımıyla, ulusal ölçekte böyle bir programı hayata geçiren dünyadaki ilk ülke unvanını kazandı.

BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAN MALTA VATANDAŞLARINI DA KAPSAYACAK

Mayıs ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan program, başlangıçta ücretsiz eğitimleri tamamlayan kişi sayısına bağlı olarak kademeli bir şekilde tabana yayılacak. Dijital dönüşümü geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefleyen projeden, yalnızca ada genelinde ikamet edenler değil, yurt dışında yaşamını sürdüren Malta vatandaşları da aynı şartlarla faydalanabilecek.

OKURYAZARLIĞI ARTIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Projenin toplumsal entegrasyon boyutuna dikkat çeken Malta Ekonomi Bakanı Silvio Schembri, OpenAI tarafından aktarılan açıklamasında, bu hamleyle aileler, öğrenciler ve çalışanlar için başlangıçta uzak ya da yabancı gelebilecek bir teknolojik kavramı, günlük hayatı kolaylaştıracak pratik bir desteğe dönüştürdüklerini vurguladı.

Yapay zeka okuryazarlığını artırmayı hedefleyen bu stratejik ortaklığın mali detaylarına ve bütçe büyüklüğüne ilişkin ise OpenAI cephesinden herhangi bir bilgi paylaşılmadı.