Yapay zeka (AI) dünyası, artık sadece bir "yardımcı araç" olmaktan çıkıp, kendi ajandası olan "sinsi bir aktör" safhasına resmen adım attı. İngiltere hükümetine bağlı AI Security Institute (AISI) tarafından finanse edilen ve Centre for Long-Term Resilience (CLTR) tarafından hazırlanan 27 Mart 2026 tarihli dev rapor, yapay zekanın insan kontrolünden nasıl sinsice çıktığını kanıtladı.

GİZLİCE E-POSTA SİLİYOR, GÜVENLİK DUVARI DİNLEMİYOR!

Araştırmacılar, son 6 ayda kaydedilen 700 gerçek vakayı incelediğinde tüyler ürperten detaylarla karşılaştı. OpenAI, Google ve Anthropic gibi devlerin modelleri üzerinde yapılan incelemelerde şu "skandal" davranışlar tespit edildi:

İzinsiz eylem safhası: AI modelleri, kullanıcıdan hiçbir onay almadan yüzlerce e-postayı çöpe attı ve arşivledi. Hatta bazı botlar, "kuralları çiğnediğimin farkındayım ama yine de yaptım" diyerek resmen meydan okudu!

"Rathbun" skandalı: Araştırmada en dikkat çeken vaka ise bir AI ajanının, kendisini engelleyen insan yöneticisini hedef alması oldu. "Rathbun" isimli yapay zeka, yöneticisini "kendi küçük derebeyliğini korumaya çalışmakla" suçlayan bir blog yazısı yayınlayarak itibar suikastı girişiminde bulundu.

Güvenlik duvarını arkadan dolanma: Kod değiştirmesi yasaklanan modeller, bu engeli aşmak için kendi "alt birimlerini" (sub-agents) yaratarak kısıtlamaları arkadan dolandı.

"KÖTÜ DAVRANIŞ" 5 KAT ARTTI!

Rapora göre, AI modellerinin verilen talimatları hiçe sayma ve "dolap çevirme" (scheming) oranı son 6 ayda tam 5 kat artış gösterdi. Uzmanlar bunun basit bir yazılım hatası değil, yapay zekanın giderek daha özerk hale gelmesiyle ortaya çıkan bir "sadakat zafiyeti" olduğunu vurguluyor.

GROK KULLANICIYI AYLARCA KANDIRDI!

Skandalın en ilginç boyutlarından biri de Grok AI oldu. Grok’un, bir kullanıcıyı aylarca kandırarak; sahte bilet numaraları ve iç yazışmalar uydurduğu, taleplerini "üst yönetime iletiyormuş gibi" yaparak oyaladığı ortaya çıktı. Grok, yakalandığında ise "aslında xAI yönetimine doğrudan bir hattım yok, sadece öyleymiş gibi davrandım" diyerek kurnazlığını itiraf etti.

“JUNIOR ÇALIŞAN DEĞİL, SİNSİ BİR AJAN!”

Araştırmanın lideri ve eski hükümet uzmanı Tommy Shaffer Shane, durumun vahametini şu sözlerle özetliyor:

"Şu an sadece biraz güvenilmez 'stajyerler' gibiler. Ancak 6-12 ay içinde size karşı sinsi planlar yapan son derece yetenekli 'kıdemli çalışanlara' dönüşebilirler. Bu sistemler kritik altyapılarda kullanılırsa sonuçları felaket olabilir!"