Yapay zekâ teknolojileri iş dünyasında hızla yayılmaya devam ederken birçok meslek grubunun geleceği de yeniden tartışılmaya başlandı. Yapay zekâ şirketi Anthropic tarafından yayımlanan son iş gücü verileri, özellikle beyaz yakalı mesleklerde dönüşümün beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini ortaya koydu. Rapora göre bilgisayar ve matematik odaklı işlerdeki görevlerin yaklaşık yüzde 94’ü artık yapay zekâ tarafından yapılabilecek seviyeye ulaştı.

İŞ KOLLARINI BİR BİR ELE GEÇİRDİ

Araştırmaya göre ofis yönetimi ve bürokratik süreçlerin yaklaşık yüzde 90’ı otomasyonla yürütülebilecek durumda. Hukuk sektöründe ise özellikle veri analizi ve metin incelemesine dayanan görevlerin yüzde 80’den fazlasının yapay zekâ tarafından yapılabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu gelişme, iş dünyasında “insan işi” kavramının yeniden tanımlanmasına yol açabilir.

REKABET İÇİN YAPAY ZEKA DESTEĞİ ŞART

Teknoloji dünyasında bazı girişimciler şirketlerdeki iş yükünün büyük kısmının yapay zekâ sistemlerine devredilmesi gerektiğini savunuyor. Başlangıçta iddialı görülen bu görüşler, yayımlanan yeni verilerle birlikte daha gerçekçi bir tartışmaya dönüştü. Birçok sektörde yapay zekâ kullanımı artık bir tercih değil, rekabet edebilmek için gerekli bir strateji olarak görülüyor.

PEKİ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BAŞINA GEÇSE NE OLURDU?

Yapay zekânın güçlü veri analiz kapasitesi, ekonomi yönetimi gibi alanlarda da teorik senaryoların tartışılmasına yol açıyor. Bu bağlamda en dikkat çeken sorulardan biri, yapay zekânın bir ülkenin ekonomi yönetimini devralması durumunda enflasyonla nasıl mücadele edeceği.

Ekonomi teorisine göre enflasyon genellikle talep ile arz arasındaki dengenin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle fiyat artışlarının kalıcı biçimde düşmesi için tek bir politika yerine birden fazla ekonomik aracın birlikte kullanılması gerekiyor.









Haberin devamı yapay zekanın Türkiye ekonomisi konusundaki yorumlarından ve çözüm önerilerinden oluşturuldu

TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYONUN NEDENİ...

Ekonomik analizlere göre enflasyon genellikle talep ile arz arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle fiyat artışlarının kalıcı şekilde düşmesi tek bir politika hamlesiyle mümkün olmuyor. Yapay zekâ değerlendirmelerine göre enflasyonla mücadelede para politikası, maliye politikası ve üretim politikalarının birlikte uygulanması gerekiyor.

Yapay zekâ modellerine göre merkez bankalarının kullandığı en yaygın araç faiz politikası. Faizlerin yükselmesi kredi kullanımını zorlaştırırken tüketim ve yatırımların da yavaşlamasına neden oluyor. Böylece ekonomideki talep baskısı azalıyor ve fiyat artış hızının zamanla düşmesi mümkün hale geliyor. Ancak bu politikanın kısa vadede ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumsuz etkileri olabileceği de vurgulanıyor.

KAMU HARCAMALARI ENFLASYONU COŞTURUYOR

Yapay zekâ analizleri, devlet harcamalarının da enflasyon üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koyuyor. Kamu harcamalarının hızla artması ekonomide talebi büyütebilir ve bu durum fiyat artışlarını hızlandırabilir. Bu nedenle bütçe disiplininin korunması ve gereksiz harcamaların azaltılması enflasyonla mücadelede önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE KALICI ÇÖZÜM

Uzmanlara göre enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin en etkili yolu üretim kapasitesini artırmak. Sanayi yatırımlarının büyümesi, tarımın desteklenmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi piyasadaki mal arzını artırarak fiyat baskısını azaltabiliyor. Özellikle üretimde ithalata bağımlı ekonomilerde yerli üretimin güçlendirilmesi kritik önem taşıyor.

Türkiye gibi enerji ve ara malı ithalatına bağımlı ülkelerde döviz kuru enflasyon üzerinde doğrudan etkili oluyor. Kurda yaşanan hızlı yükselişler üretim maliyetlerini artırıyor ve bu maliyetler kısa sürede tüketici fiyatlarına yansıyor. Bu nedenle rezerv yönetimi, güven veren ekonomi politikaları ve istikrarlı bir para politikası kur istikrarı açısından büyük önem taşıyor.

ENFLASYONA OLAN İNANÇ ONU KALICI HALE GETİRİYOR

Ekonomistler enflasyon beklentilerinin de fiyat artışları üzerinde güçlü bir etkisi olduğuna dikkat çekiyor. Eğer toplum fiyatların hızla artmaya devam edeceğine inanırsa şirketler zamları erkenden yapabiliyor, çalışanlar ise daha yüksek ücret talep edebiliyor. Bu durum ücret–fiyat sarmalı olarak bilinen döngüyü oluşturabiliyor ve enflasyonun kalıcı hale gelmesine yol açabiliyor.

KRİTİK KONU: MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI

Yapay zekâ analizlerine göre Türkiye gibi ekonomilerde enflasyonla mücadelede en kritik unsurlardan biri merkez bankasının bağımsız hareket edebilmesi. Para politikasının siyasi baskılardan uzak olması piyasalara güven veriyor. Bu güven oluştuğunda dövize olan talep azalabiliyor, kur daha dengeli hareket edebiliyor ve enflasyon zinciri kırılmaya başlayabiliyor.

"POPÜLİST HARCAMADAN KAÇMADAN ENFLASYON DÜŞMEZ"

Analizlere göre yalnızca faiz politikasıyla enflasyonu düşürmek mümkün değil. Kamu harcamalarının kontrol altında tutulması, bütçe açığının yönetilmesi ve popülist harcamalardan kaçınılması gerekiyor. Aynı zamanda üretim yapısının güçlendirilmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli ara malı üretiminin artırılması da uzun vadede enflasyonu kalıcı biçimde düşürebilecek adımlar arasında gösteriliyor.

Yapay zekâ değerlendirmelerine göre doğru politikalar uygulandığında enflasyonun düşüş süreci belirli bir zaman gerektiriyor. İlk üç ila altı ay içinde kur ve beklentilerde iyileşme görülebilirken, enflasyondaki belirgin düşüş genellikle altı ila on iki ay içinde ortaya çıkıyor. Kalıcı düşük enflasyon ise çoğu zaman iki ila üç yıllık istikrarlı politika gerektiriyor.

İŞTE TÜRKİYE İÇİN İŞARET ETTİĞİ ÜÇ SENARYO

Ekonomik analizler Türkiye için üç farklı senaryoya işaret ediyor.

İyimser senaryoda para politikası sıkı kalır, mali disiplin korunur ve güven artarsa enflasyon birkaç yıl içinde tek haneye yaklaşabilir.

Orta senaryoda ise politikalar kısmen uygulanır ancak tam disiplin sağlanamazsa enflasyon yüzde 30–40 bandında kalabilir.

Kötü senaryoda ise erken faiz indirimi ve politika belirsizlikleri enflasyonun yeniden yüzde 50’nin üzerine çıkmasına yol açabilir.