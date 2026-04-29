ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı elinde tüfekle görsel sonrası petrol fiyatları son bir ayın zirvesine yükseldi.

79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın son sosyal medya paylaşımı görenleri şaşırttı. Yapay zekadan çıkartılmış, elinde tüfek tuttuğu bir görsel paylaşan Trump "artık kibar adam yok!" eklemesini yaptı.

PETROL FYATLARI SON BİR AYIN ZİRVESİNDE

Brent petrolün varili Trump'ın hamlesiyle paylaşımıyla birlikte 115,42 dolara fırlayarak bir ayın zirvesine yerleşti. Gerilimin artması petrolün fırlamasına neden oluyor.

Trump paylaşımında ise "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleersizlik anlaşmasını nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Bir an önce akıllanmaları gerek!" diye yazdı.

Trump'ın bu garip açıklaması tepkilere neden oldu. Başkan'ın yapay zekadan çıkartılmış resminde sırtını patlamalara vermiş Trump'ın elinde tüfek görüldü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Trump'ın bu paylaşımını makamına ve yaşına yakıştıramadı.