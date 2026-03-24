Kayseri'nin Talas'ta Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana gelen kazada kahreden bir detay ortaya çıktı.

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan'ın yazdığı not ortaya çıktı.

Yaren Mercan’ın ölmeden önce yazdığı notunda şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Sen bir makine değilsin. Müziğe, bağ kurmaya, gün batımlarına, gülümseme de var hayatta. Ruhunu yorma. Hayat bir süreç ve gökyüzüne bak. Sadece koşuşturmak değil, yaşamak için buradasın. Hayat bir yapılacaklar listesi değil. Bir hediye, daha yavaş yürü, daha uzun sarıl, daha sesli gül, daha derin sev.

Saat işliyor olabilir ama senin varlığın zamansız. Relax. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Ne fırtınalar atlattın sen. Çiseleyen yağmur mu şimdi rahatsız edecek? Gün batımlarında kaybol. Güneşin sen olduğunu bul.

Dünyanın gürültüsüne sus, içindeki en güzel şarkının çaldığını duymak için. Daha fazlasını bekleme, bugününü güzelleştir. Sadece bir anlığına değil, her gün biraz daha kendine yaşamayı hatırlat.

Bu hayat senin, daha oturacağız. Tanışacağın birçok mutluluk, adım, yol, söyleyecek, yazacak kelime."