İspanya’ya bağlı tatil adası Gran Canaria’daki doğal bir havuzda bir ceset bulundu. The Sun'da yer alan habere göre, kimliği başlangıçta tespit edilemeyen cesette parmak izlerine ulaşılamadı. Polis, omuz ve sırtındaki dövmeleri kayda alarak kimlik belirleme çalışmalarını sürdürdü. Bölgedeki zorlu arazi şartları nedeniyle drone ve helikopterle yapılan aramalarda kadına ait herhangi bir eşya ya da ipucu bulunamadı.

KİMLİĞİ DOĞRULANDI

Adli tıp uzmanları ölüm nedenini net şekilde belirleyemezken, DNA analizlerinden de kesin sonuç alınamadı. Ancak ailesinin daha önce yaptığı kayıp başvurusu üzerine yürütülen çalışmalar sonucu, Interpol’e gönderilen bir diş örneği sayesinde cesedin reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni 32 yaşındaki Annabella Lovas'a ait olduğu belirlendi.

CESEDİ SÜRÜKLEMİŞ OLABİLİR

Polis, ölümün şiddet içermediğini değerlendirirken, olay şu aşamada bir cinayet olarak değerlendirilmiyor. Yetkililer, Lovas’ın başka bir yerde hayatını kaybetmiş olabileceği ve şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel sularının cesedi bulunduğu noktaya sürüklemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

KANSER TEDAVİSİ SONRASI SORUNLAR YAŞADI

Lovas, 2021 yılında Macaristan’daki “The Bachelor” programıyla tanınmış ve sonrasında sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Kanser tedavisinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle Gran Canaria’ya taşındığı öne sürüldü.

SOKAKTA YAŞAMIŞ OLABİLİR

Kasım 2024’te hakkında kayıp başvurusu yapılan Lovas, kısa süre sonra Playa del Ingles’te bir apartman dairesinde bulunmuş ve iyi olduğunu belirtmişti. Yetkililer, daha önce “savunmasız birey” olarak tanımlanan genç kadının son dönemde maddi sıkıntılar yaşayarak sokakta yaşamış olabileceğini değerlendiriyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gran Canaria Emniyet Müdürü Pablo Fernandez Sala, kimlik tespit sürecinin “zor ve yoğun” geçtiğini ifade ederek, olay yerinin zorlu koşulları nedeniyle detaylı inceleme yapmanın güç olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.