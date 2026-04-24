Yıldızlar SSS Holding'in işlettiği madende çalışan Bağımsız Maden-İş öncülüğündeki işçiler, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle madenin kamulaştırılmasını talep ederek eyleme başladı.







Madencilere günlerdir süren sert polis müdahalesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürümek isteyen açlık grevindeki madenciler Kurtuluş Parkı'nda polis kuşatmasına alındı.



Polisin sert müdahalesinin ardından iki madenci fenalaşarak bayıldı.



MADENCİLER BARİKATI AŞTI, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ



Kurtuluş Parkı'nda toplanan işçiler, aniden yön değiştirerek polis barikatını aşmayı başardı. Eylemcilerin barikatı yıkmasının ardından polisler biber gazıyla müdahale etti.









NE OLMUŞTU?



Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, aylardır maaşlarını alamadıklarını belirterek holding binası önünde açlık grevine başlamıştı.



Seslerini duyurmak isteyen işçiler Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürümek isteyince şiddetli polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.



Sendikadan yapılan açıklamada, işçiler arasında 12 ay boyunca çalışmasına rağmen yalnızca 2 maaş alanların olduğuna yer verildi.



