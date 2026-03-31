Türkiye'deki 33 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni düzenleme yarın yürürlüğe giriyor. Trafik kazası sonrası hasar tespiti ve tazminat süreçlerini kökten değiştirecek sistem sayesinde değer kaybı ödemesi, hasar ödemesiyle eş zamanlı yapılacak.

DOLANDIRICILIKLAR AZALACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile sigorta süreçlerindeki suiistimallerin önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni sistemle birlikte "araç komisyoncusu" olarak bilinen ve vekâleten işlem yürüten kişi ve kurumlar artık bu süreçte yer alamayacak. Başvurular yalnızca araç sahibi tarafından bizzat yapılabilecek.

KAZA SONRASINDA NELER YAPILACAK?

Kaza sonrasında araç, yetkili servis, anlaşmalı servis veya herhangi bir kaporta-boyacıya götürüldüğünde kazaya ait belgeler sisteme yüklenir yüklenmez eksper otomatik olarak atanacak. Vatandaşlar da sigorta şirketleri de eksper talep edebilecek; bu sayede mağdur, eksperini otomatik olarak seçebilme imkânı bulacak.



Düzenlemenin en dikkat çekici yeniliği, Eksper Atama ve Takip Sistemi'nin (EKSİST) hayata geçirilmesi. Bu sisteme dahil olan eksperler otomatik atama yöntemiyle görevlendirilecek ve hasar tespitini gerçekleştirecek.



40 BİN LİRA DETAYINA DİKKAT



Kazada oluşan hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper atanması zorunlu hale gelecek. 2026 yılı için bu eşik 40 bin lira olarak belirlendi. 40 bin liranın altında kalan hasarlarda ise sigorta şirketi ile araç sahibi arasında doğrudan uzlaşı sağlanabilecek. Ancak günümüzde pek çok aracın yalnızca far fiyatının 30 bin liradan başladığı göz önüne alındığında, büyük çoğunluğu hasarın eksper atamasına konu olacağı değerlendiriliyor.