Bilimsel gözlem verilerine göre Dünya’nın 16 Mayıs Cumartesi günü güçlü bir jeomanyetik fırtınanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Özellikle hava koşullarına ve çevresel değişimlere duyarlı kişiler için hissedilebilir etkiler oluşturabilecek bu durumun, uzay havasındaki ani değişimlerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Veriler, Meteoagent üzerinden elde edilen güncel ölçümlere dayanıyor.

K-İNDEKSİ 5 SEVİYESİNE YÜKSELEBİLİR

Tahminlere göre 16 Mayıs’ta jeomanyetik aktivitenin K-indeksi 5 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor. Bu seviye, manyetik fırtınaların “kırmızı alarm” olarak sınıflandırılan güçlü kategorisine karşılık geliyor. K-indeksi ölçeğinin 0 ile 9 arasında değiştiği ve 5 ve üzeri değerlerin Dünya’nın manyetik alanında belirgin dalgalanmalara işaret ettiği biliniyor.

17 MAYIS’TA AKTİVİTEDE GERİLEME BEKLENİYOR

Uzman değerlendirmelerine göre 17 Mayıs Pazar günü jeomanyetik aktivitede kısmi bir düşüş yaşanması ve K-indeksinin yaklaşık 4,7 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Bu değer “sarı seviye” olarak tanımlanan daha zayıf bir manyetik etkinliğe karşılık geliyor. Ancak uzmanlar, güneş aktivitesinin sürekli değişken olduğunu ve verilerin birkaç saat içinde bile güncellenebildiğini belirterek tahminlerin kesinlik taşımadığını vurguluyor.

JEOMANYETİK FIRTINALAR NASIL OLUŞUR?

Jeomanyetik fırtınalar, Güneş’ten yayılan yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanı ile etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkıyor. Güneş rüzgârı ve koronal kütle atımları gibi olaylar bu süreci tetikleyerek Dünya’nın manyetik alanında saatlerce ya da günlerce sürebilen dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu dalgalanmalar, özellikle yüksek Güneş aktivitesi dönemlerinde daha belirgin hale geliyor.

SAĞLIK VE GÜNLÜK YAŞAM İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, manyetik fırtına dönemlerinde özellikle hassas bireylerin yaşam tarzlarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Açık havada zaman geçirmek, kapalı ortamları düzenli olarak havalandırmak, yeterli su tüketmek ve dengeli beslenmek gibi alışkanlıkların bu süreçte genel iyilik halini destekleyebileceği ifade ediliyor.

Bilim insanları, Güneş yüzeyinde oluşan koronal deliklerin yüksek hızlı güneş rüzgârlarının uzaya daha güçlü şekilde yayılmasına neden olabileceğini belirtiyor. Bu tür yapılar, manyetik alanın zayıfladığı bölgeler olarak tanımlanıyor ve uzay havası koşullarında değişikliklere yol açabiliyor. Daha önce OBOZ.UA tarafından da Güneş yüzeyinde büyük bir koronal deliğin oluştuğu ve bunun uzay hava koşullarını etkileyebileceği bildirilmişti.