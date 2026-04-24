İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 8 ilde "Yasa dışı bahis" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Jandarma, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 92 farklı adrese baskın düzenlendi.

50 MİLYAR TL'LİK PARA PRAFİĞİ

Operasyon süresince 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine üye olan kişilerin bakiye yükleyebilmeleri için havuz hesaplar oluşturdukları belirlendi. Bu amaçla banka ve kripto hesapları temin eden şüphelilerin, suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

MASAK HESAPLARI DİDİK DİDİK İNCELEDİ

MASAK tarafından yürütülen teknik incelemeler sonucunda, zanlılara ait 254 banka hesabı ile 121 kripto varlık hesabında toplam 50 milyar TL tutarında para hareketi olduğu kayıtlara geçti. Yakalanan şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı.