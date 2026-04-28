Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM daire başkanlıkları ile MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 24 Nisan’da Gaziantep merkezli 8 ilde 92 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda “yasa dışı bahis” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamasıyla 81 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemler sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüphelilerden 70’i tutuklanırken, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, Gaziantep merkezli 8 ilde “yasa dışı bahis” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

