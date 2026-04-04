Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in ilişki yaşadığı kadını işe aldığı iddiası gündeme gelmişti. Söz konusu iddia sonrasında Nuri Güler, iddiaları reddetse de AKP harekete geçmişti. Güler'in Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve kesin ihraç talep edildiği açıklanmıştı.

İddialar ve basındaki haberler sonrasında Güler de bugün partiden istifa ettiğini duyurdu. Güler, yaptığı yazılı açıklamada, " Siyasetin ve kamu görevlerinin temelinde millete hizmet anlayışı yer almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda şahsıma atılan iftiralar ile ilgili yürüttüğüm hukuki süreç tamamlanana kadar partimin kurumsal kimliğine ve çalışmalarına gölge düşmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle devam eden sürecin büyük bir onurla bağlı bulunduğum partime ve davamıza zarar vermemesi adına sorumluluk bilinciyle parti üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunuyorum" dedi.

"Bugüne kadar olduğu gibi Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partimize olan sadakatim aynen devam edecektir. Göreve geldiğim günden bu yana sevdalısı olduğum Köşk’ümüze ve kıymetli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman parçası olmadığım ve içinde yer almadığım bu iftiraların gerçeklikle ilgisi olmadığı Allah’ın izniyle ortaya çıkacaktır. Hukuki süreç neticelenene kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm"