11 Eylül'de Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e yönelik "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" suçlamaları ile operasyon düzenlenmiş ve Can ailesi üyeleri ile şirket yetkilileri gözaltına alınmıştı.



İlk dalga operasyonunda gözaltına alınan isimlerden Kemal Can, Cemal Can, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen ve Mehmet Kaya tutuklanarak cezaevine gönderilirken, devam eden süreçte peş peşe tahliyeler yaşandı. Son olarak 3 Nisan tarihinde Can Holding'in operasyon öncesi Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüten Kemal Can'ın tutukluluğu, 'ev hapsi' kararına çevrildi.



Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanıCemal Can



YARGILAMA DEVAM EDERKEN BAKANA KİLİM HEDİYE ETTİ



Can Holding'e yönelik soruşturmada şüpheliler tutuksuz halde yargılanmaya devam ederken, dikkat çeken bir fotoğraf karesi paylaşıldı.



Gazeteci Barış Pehlivan'ın gündeme getirdiği fotoğrafta, Can Holding operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen, daha sonra ise tahliye edilen Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can'ın Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gürbulak Gümrük Kapısı Açılış Töreninde bir araya geldiği ve Bolat'a kilim hediye ettiği görüldü.







Konuya ilişkin gösterilen tepkilerin ardından Pehlivan'a açıklamada bulunan Cemal Can, yargılama sürecinin devam ettiğini belirterek "Ben kesin beraat ederim. Zaten sadece 17 gün tutuklu kaldım" ifadelerini kullandı.



BAKAN BOLAT, HEDİYELERE HAYRAN KALDI



Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, kendisine verilen yöresel hediyelerden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu anlamlı ve zarif hediye için teşekkür ediyorum. Bölgemizin kültürel değerlerini yaşatan, yerel üretimi destekleyen bu tür çalışmalar son derece kıymetlidir. El emeğiyle hazırlanan bu kilimler, sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel açıdan da büyük bir değere sahiptir. Ağrı’nın bu zenginliğinin tanıtılmasını çok önemli buluyorum” dedi.