Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025’te aynı aileden dört kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binanın yıkılmasında “Altında yapılan metro inşaatının etkisi olduğu” ortaya çıktı. Kazanın üzerinden 230 gün geçmesine rağmen bilirkişi raporu kamuoyuna açıklanmadı. Metro inşaatının iş insanı Metin Güneş’in Met-Gün firmasının alt şirketi olan EZE İnşaat tarafından yürütüldüğü belirlendi.





65 SAYFALIK RAPOR



7 katlı binanın yıkılmasından sonra hazırlanan bilirkişi raporunda EZE İnşaat asli kusurlu bulundu. Güneş’in şirketlerinin Kocaeli’ndeki metro ihaleleri, Meclis gündemine de getirildi.



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı inşaat, jeoloji ve mimarlardan oluşan sekiz kişilik bilirkişi heyeti görevlendirdi. Bilirkişilerin hazırladığı 65 sayfalık rapor 20 Aralık 2025 tarihinde tamamlandı. Raporda binanın altında yapılan metro inşaatının etkisiyle yıkıldığı tespiti yer aldı.





2018’de yapımına başlanan Gebze-Darıca metro projesi bir süre sonra bakanlığın sorumluluğuna geçti. Kaza sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tünelde deformasyon, çatlak yok, su sızıntısı yok. Burada yüzlerce kilometre metro yaptık ve yeterince tecrübeye sahibiz. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra bir şey

varsa da gereğini de

yapacağız” demişti.



DEVLET İHALELERİNİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ



Metin Güneş AKP döneminde aldığı ihalelerle tanınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi Batmanlı olan Güneş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işini de aldı. Türkiye’nin en kârlı işlerinden olan araç muayene istasyonları ihalesini de 1 milyar 720 milyon dolar bedelle Metin Güneş’in şirketi Met-Gün’ün başını çektiği MOİ Ortak girişim grubu aldı. Şirket, Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığı ihalelerle de tanınıyor. Met-Gün, AKP döneminde İBB’den 15 milyarlık ihale aldı.





METİN BEY 28,6 MİLYARLIK PEŞİNATI AYLARDIR ÖDEMEDİ



İktidar kaynak bulmak için halka yük getirirken, Danıştay’dan bir onayla devletin kasasına girecek milyarlar hâlâ bekliyor. Gecikme soru işareti yarattı.



Türkiye'nin en büyük özelleştirmelerinden biri olan ve geçen yıl şubat ayında tamamlanan araç muayene istasyonu özelleştirmesinde gözler Danıştay’a çevrildi. İhalesi tamamlanan araç muayene işleminde paranın devletin kasasına girebilmesi için Danıştay onayı bekleniyor. Danıştay 13. Dairesi’nin onayıyla devletin kasasına taksitli ödemede ilk etapta 28.6 milyar lira, peşin ödeme halinde ise 95.4 milyar lira para girecek.





ŞİRKET KAZANIYOR



Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, Danıştay’ın özelleştirme konularında genellikle 2 ay gibi bir sürede karar açıkladığına dikkat çektiler. “13 aylık süre Danıştay incelemeleri için çok uzun. Beklenen her gün şirkete kazanç yazıyor. Devlet de bu gelirden mahrum kalıyor” dediler. Bu yüzden yargıya baskı yapılıp yapılmadığı yönünde kuşkular da gündeme geldi.



PEŞİN ÖDENİRSE 95,4 MİLYAR DOLAR



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) araç muayene istasyonu ihalesini tamamladı geçen yıl şubat ayında tamamlamıştı. İhaleyi KDV hariç 1 milyar 720 milyon dolarlık (yaklaşık 79.5 milyar TL) teklifiyle MOI ortak girişim grubu kazandı. Şirket işletme devri karşılığında 15.9 milyar liralık KDV de dahil olmak üzere 95.4 milyar lira para ödeyecek. Bu grupta Türkiye’den Metin Güneş’e ait Met-Gün inşaat bulunurken uluslararası ortaklar Opus, İtversia ve VTV Norte oldu.



Sözcü, 7 Mayıs'ta olayı hatırlatmış ve ödemenin neden alınmadığını sorgulamıştı.

























