Yaşlanmayı durdurmak mümkün değil ama uzmanlara göre, etkilerini azaltarak, daha genç bir görünüme sahip olmak biraz da kendi elimizde.

Çünkü sadece ilerleyen yaş değil ruhsal sorunlardan bazı yaşam alışkanlıklarına kadar pek çok faktörler yaşımıza yaş ekliyor.

Özellikle duygusal sorunların yıpratıcı olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, yaşlanma hızını artıran nedenleri şöyle sıraladı:

Prof. Dr. Derya Uludüz

1 - DEPRESYON: Ruhsal sağlığınızı bozmakla kal­maz, aynı zamanda sizi daha hızlı yaşlandırır. Depre­sif ruh halinde bağışıklık sistemi zayıflar, iltihaplan­ma artar. Bu durumdan cilt bile etkilenir. Yaşlanma belirtileri hızla ortaya çıkar, yaşam kaliteniz düşer.

2 - DUYGULARI BASTIRMAK: Her şeyi içinize atmanız, adeta içten içe kaynayan bir volkan gibidir. Bu volkan, bir gün patlar ve stres hormonları vücudu ele geçirir. Uzun vadede bu hormonlar kalp hastalığına, obezite­ye ve daha birçok soruna yol açar ve sizi erkenden yaşlandırır.

3 - YALNIZLIK: Sosyal etkileşimden uzak kal­mak, depresyon ve anksiyeteyi tetikleyebilir. Araştırmalar, sosyal bağlantıları güçlü olanla­rın daha uzun ve sağlıklı yaşadığını göstermek­tedir. Yani, arkadaşlarınızla zaman geçirin, sohbet edin. Güvenilir bir dost çevresi, stresle başa çıkmada en büyük destekçinizdir. Bu tür ilişkiler eksikse, yalnız­lık ve yaşlanma süreci hızla üzerinize çöker. Dostlar, ruhunuzu genç tutan gizli formüldür.

4 - EGZERSİZ YAPMAMAK: Hareketsizlik yaşlanmayı hızlandıran en büyük düşmanlardan biridir. Kaslar zayıflar, kemikler kırılganlaşır, metabolizma yavaşlar. Kısacası, bedeni­niz “ben eskiyorum” der. Günlük egzersiz, genç kalmanın ve yaşlanmayı yavaşlatmanın altın kuralıdır.

5 - UYKUSUZLUK: Uyku, vücu­dun onarım sürecidir. Yeterli uyumamak bağışıklık sistemi­nizi zayıflatır ve genel sağ­lığınızı tehdit eder. Uykusuz­luk, yaşlanma belirtilerinin hızla ortaya çıkmasına neden olabilir.

6 - İŞ HAYATINDAKİ MUTSUZLUK: İş yerinde mutsuzsanız, bu sadece iş performansınızı değil, sağlığınızı da etkiler. Stres altında çalışmak, bedeninizi ve ruhunuzu yıpratır. İş tatmini sağlamak, uzun ve sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir. Unutmayın, iş hayatı; hayatın tamamı değil, sadece bir parçası.

7 - ÇOK YOĞUN ÇALIŞMAK: Çok yoğun çalışmak: Aşırı derecede yoğun çalışmak, modern hayatın getirdiği sorunlardan biri. Ama bu durum sağlığınızdan çalabilir. Uzun çalışma saatleri, yeterince dinlenmenizi engeller, stres seviyenizi artırır ve yaşlanmayı hızlandırır. Dengeyi bulun, hem işte başarılı olun hem de yaşamın tadını çıkarın.

8 - NEGATİF DÜŞÜNMEK: Bu durum bedeninizde sürekli bir stres tepkisi yaratır. Bu da stres hormonlarının salınımını artırır ve hücresel yaşlanmayı hızlandırır. Özellikle telomerler, yani hücrelerimizin DNA uçlarını koruyan yapılar, bu tür stresle kısalır ve hücrelerin ömrünü kısaltır. Ayrıca, negatif düşünceler ve eleştiriler, zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyerek depresyon ve anksiyete gibi durumları tetikleyebilir, bu da genel yaşam kalitemizi ve ömrümüzü olumsuz yönde etkiler. Yani, negatif eleştiriler sadece başkalarına değil, kendimize de zarar verir ve bizi daha hızlı yaşlandırır.

9 - SİGARA VE ALKOL KULLANMAK: Bu durum bedeninizde sürekli bir stres tepkisi yaratır. Bu da stres hormonlarının salınımını artırır ve hücresel yaşlanmayı hızlandırır. Özellikle telomerler, yani hücrelerimizin DNA uçlarını koruyan yapılar, bu tür stresle kısalır ve hücrelerin ömrünü kısaltır. Ayrıca, negatif düşünceler ve eleştiriler, zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyerek depresyon ve anksiyete gibi durumları tetikleyebilir, bu da genel yaşam kalitemizi ve ömrümüzü olumsuz yönde etkiler. Yani, negatif eleştiriler sadece başkalarına değil, kendimize de zarar verir ve bizi daha hızlı yaşlandırır.

10 - YANLIŞ BESLENMEK: Şekerli veya sağlıksız yağ içeriği yüksek gıdalar gibi düşük besin değerine sahip yiyecekleri aşırı tüketmek hızlı yaşlanma nedenidir. Ayrıca fazla işlenmiş et, kızartma ve alkol de hızlı yaşlandırır. Dolayısıyla sebze meyve ağırlıklı yani Akdeniz tarzı beslenmek yaşlanma hızını frenler.