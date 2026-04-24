Odunpazarı ilçesine bağlı Postane Sokak’taki 6 katlı binanın 4’üncü katında yalnız oturan Hayriye Tezer Ulu'nun komşuları, gece yarısı kendisinden haber alamadı. Evi kontrole gelen komşular, kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, çilingirle girdiklerinde evde Ulu’yu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayriye Tezer Ulu’nun cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ulu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Hayriye Tezer Ulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.